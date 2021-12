Polícia faz buscas na Câmara Legislativa do DF e em escritórios de Paulo Octávio

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil do Distrito Federal realizou nesta quarta-feira (15) o segundo dia consecutivo de buscas e apreensões na Câmara Legislativa. O alvo, dessa vez, é o deputado distrital Reginaldo Sardinha (Avante). Segundo o portal Metrópoles , endereços ligados ao empresário Paulo Octávio, empreiteiro e incorporador imobiliário que controla o PSD em Brasília, também estão entre os 25 mandados expedidos para os policiais com aprovação do Ministério Público.

Na terça-feira (14), o alvo das buscas e apreensões foi o distrital Daniel Donizet (PL), ligado à ministra Flávia Arruda (Articulação Política). A suspeita era a prática de rachadinhas salariais no gabinete de Donizet. Nesta quarta-feira, verifica-se a existência de um esquema de desvios e superfaturamentos de contratos da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal.

A sede da Secretaria no Governo do DF também está entre os alvos. Os policiais e procuradores suspeitam que prédios de Paulo Octávio são alugados pelo poder público num esquema de privilégio e com valores acima do mercado.

