Polícia faz buscas na casa de Valdetário Monteiro, ex-chefe da Casa Civil

Metrópoles - A Coordenação Especial de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado ( Cecor ) da Polícia Civil do DF (PCDF) e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) deflagraram operação, na manhã desta quarta-feira (9/9), que tem como alvo ex-integrante do alto escalão do Governo do Distrito Federal (GDF). O Metrópoles apurou que os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na casa de Valdetário Monteiro ( foto em destaque ), ex-chefe da Casa Civil do DF. A suspeita é de irregularidades na licitação de merenda escolar na rede pública de ensino, que previa a entrega de 94 milhões de refeições ao custo de R$ 375 milhões.

A investigação é da Divisão Especial de Repressão à Corrupção da Cecor (Decor) em conjunto com a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social (Prodep), e tem o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU).

Segundo os investigadores, um grupo de agentes públicos, então vinculados à Secretaria de Educação, é suspeito de agir em conluio com empresários visando fraudar procedimentos licitatórios.

