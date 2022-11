Polícia fecha estúdio de tatuagem gerido por nazista no Distrito Federal (vídeo)

O proprietário do local também teria, em seu próprio corpo, uma tatuagem da cruz suástica edit

247 - A 23ª Delegacia de Polícia apreendeu, nesta terça-feira (8), diversos objetos alusivos ao nazismo, em um estúdio de tatuagem chamado “Studio 88 Tatto”. O estabelecimento fica em Ceilândia (DF). Entre os itens, diversos quadros de Hitler, facas e símbolos com a suástica foram encontrados. As informações são do portal Metrópoles.

Segundo a autora da denúncia, o proprietário do local também teria, em seu próprio corpo, uma tatuagem da cruz suástica. Nas redes sociais, o homem se identifica como tatuador profissional e “body piercing”, acumulando 18,2 mil seguidores.

