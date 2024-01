Polícia Federal encontra celular e notebook da Abin no apartamento de Ramagem

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (25) uma operação que resultou na apreensão de seis celulares, quatro notebooks, 20 pen-drives e documentos na residência funcional do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), informa Bela Megale, do jornal O Globo. A PF deflagrou a Operação Vigilância Aproximada, para investigar um esquema criminoso de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Jair Bolsonaro (PL). O grupo monitorava ilegalmente autoridades públicas e outras pessoas, utilizando ferramentas de geolocalização de dispositivos móveis sem a devida autorização judicial. Ramagem foi diretor da agência no governo passado.

Os investigadores detectaram que um dos notebooks e um celular encontrados sob posse do parlamentar ainda pertenciam à Abin. O fato causou estranheza, uma vez que o deputado não mantém mais ligação oficial com o órgão de inteligência. >>> Abin produziu provas e forneceu informações para favorecer Flávio e Jair Renan Bolsonaro

Além dos eletrônicos, foram apreendidos documentos relacionados à Abin na residência de Ramagem, bem como em seu gabinete na Câmara dos Deputados. A operação também envolveu a apreensão de computadores, incluindo os utilizados por seus assessores, e mais documentos contendo dados sobre a Abin e a operação First Mile, deflagrada no ano passado com foco no possível uso irregular do sistema de monitoramento pela agência de inteligência.

