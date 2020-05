Polícia Federal recebe vídeo de reunião de ministros citada por Moro

247 - A Polícia Federal recebeu nesta segunda-feira (11) cópia da gravação da reunião do ministerial do dia 22 de abril, no Palácio do Planalto, em que Jair Bolsonaro ameaça o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, de demissão, caso ele não aceitasse interferências na PF.

Por decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, utorizou no último sábado o acesso aos dados pela Procuradoria-Geral da República, pela Polícia Federal, pela Advocacia-Geral da União e pela defesa do ex-ministro Sérgio Moro.

A intenção foi permitir que o material orientasse, no contexto do inquérito, as perguntas a serem feitas pelo investigadores durante os depoimentos marcados para esta semana.

O decano do Supremo é relator do Inquérito 4.831, que investiga as declarações do ex-ministro da Justiça sobre o presidente Jair Bolsonaro. Quando tiver ciência do conteúdo, ele vai então decidir sobre o sigilo: se total ou parcial.

O ato de exibição do conteúdo integral do HD externo em referência segue designado para a terça-feira, às 8h, no Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, em Brasília.

Além disso, o decano determinou também que a PF pericie o material “com a finalidade de constatar-se a sua autenticidade e integridade, em ordem a verificar a ausência, ou não, de eventual edição, modificação, seleção de fragmentos ou, até mesmo, supressão de passagens relevantes dos registros”.

