Polícia Legislativa prende 30 pessoas que atacaram o Senado

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Legislativa do Senado Federal prendeu 30 bolsonaristas neste domingo (8), após o ataque golpistas aos prédios dos Três Poderes em Brasília. Em imagens exibidas pela CNN Brasil, ônibus da polícia estavam saindo lotados de bolsonaristas.

De acordo com reportagem do Uol, o grupo de terrorista passará pelo IML (Instituto Médico Legal) e, segundo Alessandro Morales, chefe da Polícia do Senado, depois será encaminhado ao Complexo Penitenciário da Papuda.

Diante dos atos de terrorismo, o presidente Lula (PT) decretou neste domingo (8) intervenção federal no governo do Distrito Federal até 31 de janeiro de 2023.

>>> AGU pede prisão de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança do DF que facilitou a ação de terroristas bolsonaristas

Para o cargo de interventor foi nomeado o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli. Ele estará subordinado ao presidente.

Lula prometeu "descobrir os financiadores" do terrorismo em Brasília, que "pagarão com a força da lei". O presidente chamou comparou os terroristas a "nazistas" e garantiu que "todos serão encontrados e punidos".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.