Polícia Legislativa prepara reconstituição de atentado terrorista

Material será entregue ao ministro Alexandre de Moraes, do STF edit

Apoie o 247

ICL

247- Os policiais legislativos do Senado estão preparando uma reconstituição fidedigna dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Os agentes se debruçam sobre imagens para refazer todo o trajeto dos invasores dentro do congresso.

De acordo com informações do jornalista Lauro Jardim , de O Globo, o material será entregue ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator dos processos que investigam os atos terroristas em Brasília.

Ainda de acordo com a reportagem, estão sendo colhidos depoimentos dos invasores para identificar a participação de cada um nos atos de vandalismo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.