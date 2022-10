Polícia prende 34 pessoas em operação contra crimes eleitorais

São 500 mil agentes nas ruas, em todo o País, para garantir a manutenção da segurança durante as eleições deste domingo (2) edit

247 - O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou neste sábado (1º) que 34 pessoas foram presas e R$ 3 milhões apreendidos desde a última segunda (26), quando começou a Operação Eleições, para combater crimes eleitorais. São 500 mil agentes nas ruas, em todo o País, para garantir a manutenção da segurança durante as eleições deste domingo (2).

De acordo com o Ministério da Justiça, o "efetivo vai atuar em possíveis atos de violência e crimes eleitorais, como boca de urna, transporte ilegal de eleitores, compras de votos e propaganda irregular".

O monitoramento é concentrado no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), integrando as 26 Secretarias de Segurança estaduais e do Distrito Federal, em Brasília (DF).

