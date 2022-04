Polícia prende o 'Lobo do Tinder' por suspeita de usar aplicativo para dar golpes em homens gays

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu nessa terça-feira (5) João Vitor Gomes, de 20 anos, suspeito de usar aplicativos de relacionamento para aplicar golpes em homens gays. O homem, conhecido como "Lobo do Tinder", foi detido em Samambaia. De acordo com a polícia, ele fez, pelo menos, três vítimas em Brasília. A suspeita é de que ele tenha extorquido cerca de R$ 3 mil em cada um dos crimes.

De acordo com o portal G1, a investigação apontou que o suspeito se aproximava de homens mais velhos, com boas condições financeiras e marcava um encontro na casa da vítima. Em seguida ele sugeria o consumo de bebida alcoólica e depois usava uma faca para anunciar o assalto.

O suspeito roubava roupas de marcas, joias e pedia transferências em dinheiro. Ele ia para os encontros com uma mochila, para que pudesse carregar os itens.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a Polícia Civil, na delegacia o suspeito confessou que aplicava os golpes. Ele foi preso preventivamente e vai responder por roubo e extorsão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE