Polícia prende quinto suspeito por chacina no DF

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu nesta quinta-feira mais um suspeito pela morte de 10 pessoas da mesma família no Distrito Federal De acordo com a PF, a apreensão foi feita durante a madrugada, na região de Itapoã.

O homem tem 25 anos e é conhecido como "Galego". “Ele é apontado de envolvimento com extorsão mediante sequestro, morte, ocultação de cadáver e corrupção de menores”, destaca reportagem do jornal O Globo.

Outros quatro homens já estão presos suspeitos de participar da chacina no início do mês. Carlomam dos Santos Nogueira entregou-se às autoridades na quarta-feira, enquanto os outros três, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, Gideon Batista de Menezes e Fabricio Silva Canhedo, já estavam detidos. Um quinto suspeito, um adolescente, chegou a ser apreendido, mas foi liberado em seguida pela Polícia Militar, nesta terça-feira (24).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.