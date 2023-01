Polícia prende suspeito do assassinato de uma família inteira em Brasília

Apoie o 247

Agenda do Poder - Policiais da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) prenderam um homem suspeito de matar seis pessoas da mesma família. O homem foi detido nesta terça-feira (17/1) e já está na 6ª DP. Ao chegar ao local, foi possível ver que o homem estava com as mãos e os braços queimados.

Oito membros da mesma família desapareceram na quinta-feira (12-01). Na mesma noite, a polícia encontrou seis corpos, em dois carros de posse de parentes ou das próprias vítimas.

O veículo de Elizamar, um Renault Clio preto foi achado totalmente carbonizado na GO-436, perto de Luziânia (GO), entorno do Distrito Federal. O automóvel foi localizado no domingo (15/1), com quatro corpos dentro.

Na madrugada de segunda-feira (16/1), a polícia localizou um segundo veículo — um Siena —, cujo dono é Marcos Antônio, pai de Thiago Gabriel. O carro estava na BR-251, na altura de Unaí (MG), com dois corpos carbonizados dentro.

Ainda não foi possível confirmar as identidades das vítimas. O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) junto à de Goiás (PCGO).

