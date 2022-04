Policiais são flagrados espancando motorista de aplicativo (vídeo)

Um dos policiais militares se aproximou do motorista e deu um soco no seu rosto. Mesmo com o homem rendido, os PMs continuaram com as agressões edit

247 - Três policiais militares espancaram nessa segunda-feira (4) um motorista de aplicativo em Santa Maria (DF). De acordo com vídeo, um dos policiais militares se aproximou do motorista, que pediu para não ser identificado, e deu um soco no seu rosto. Depois deu um mata-leão na vítima, que em seguida é jogada no chão. Mesmo com o homem rendido, os PMs continuaram com as agressões.

O motorista disse à coluna Grande Angular, do Metrópoles, que estava esperando por passageiros em um bar, na CL 212, e viu um homem no chão, passando mal. Ele pediu ajuda aos PMs, que teriam se recusado e passaram a agredi-lo.

A vítima ficou com os olhos roxos e com hematomas nos pulsos, nas costas e nas orelhas. O motorista registrou boletim de ocorrência na 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).

Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) disse que "o fato já está sendo criteriosamente apurado".

