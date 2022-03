Policial militar diretor de colégio onde alunos carregaram telhas vai para a reserva

Apoie o 247

247 - O tenente-coronel Clécio Teles, da Polícia Militar de Goiás, foi enviado para a reserva remunerada, na última segunda-feira (7), depois que alunos foram filmados ao lado de seis mil telhas levadas por eles para o teto de um colégio militar comandado pelo oficial. O Ministério Público (MP-GO) investiga possível irregularidade na conduta do oficial.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o secretário estadual de Segurança Pública, Rodney Rocha Miranda, assinou a decisão, publicada no Diário Oficial do Estado, que mandou o tenente para a reserva. O militar também é investigado por causa de outro vídeo que mostrou alunos dentro da piscina do colégio idolatrando-o.

O superintendente de Segurança Escolar e Colégio Militar da Secretaria Estadual de Educação, coronel Mauro Ferreira, criticou a postura do oficial. "Alunos têm que ir à escola para aprender e ter conhecimento", disse.

Dois vídeos mostraram, no final de fevereiro, alunos do colégio militar em atividades que violam as diretrizes do comando de ensino e da secretaria estadual. No primeiro caso, alunos apareceram sem equipamento de proteção, no teto da escola, fazendo gritos de guerra e batendo palmas virados para a rua.

Na gravação, 36 alunos apareceram ao lado de dois homens. "E as 6.000 telhas que subimos, 6.000 telhas. O terceiro ano e o escravo", afirma um dos homens. Depois os alunos fizeram gritos de guerra. "Idolatria à telha", completou o homem. Ao final, os alunos riem.

No segundo vídeo, alunos apareceram uniformizados dentro de uma piscina e respondendo a comandos de um funcionário, sendo incitados a responder: "supremo, magnífico" e "em homenagem ao nosso comandante diretor".

De acordo com o Ministério Público, as denúncias chegaram por meio de reclamação dos pais. O MP não informou o prazo para concluir as investigações.

