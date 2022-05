População briga por cebola em supermercado do Distrito Federal (vídeo)

Apoie o 247

247 - Uma promoção de cebola na cidade de Planaltina, no Distrito Federal provocou tumulto em um supermercado. No vídeo publicado pelo repórter Renato Souza é possível ver as pessoas em conflito para tentar conseguir algumas unidades do item que, no dia, estava sendo vendido a R$ 0,99 o quilo. A cebola estava em promoção em razão da inauguração do local.

O caso aconteceu no último domingo (1) e o vídeo viralizou na internet. Ninguém ficou ferido. Além da cebola, itens como alho, banana, beterraba, frutas, legumes e outros vegetais estavam sendo vendidos a R$ 0,99 o kg.

No meio da multidão é possível ver que uma das pessoas que se arvora a conseguir o item veste uma camisa de Bolsonaro. O flagrante foi observado por um internauta.

No governo Bolsocaro, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o preço do kg de cebola subiu 10,55% nos últimos 12 meses.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de março teve alta de 1,62%, a maior variação para um mês de março desde 1994, e já tem reflexos em todos os produtos, mas principalmente nos alimentos. A variação impactou principalmente transportes (alta de 3,02%) e alimentos e bebidas (alta de 2,42%).

No geral dos alimentos, frutas, legumes e verduras ficaram 15% mais caros com relação ao mesmo período em 2021.

