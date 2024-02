População não perdoa e "Damares cassada" bomba nas redes

Apoie o 247

247 - Perfis nas redes sociais cobraram a perda do mandato da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), que chegou a denunciar, sem provas, o tráfico de crianças na Ilha de Marajó (PA) para defender a evangelização na região. A informação compartilhada pela ex-ministra foi desmentida.

"Deu ruim ação da extrema direita pra disseminar fake news sobre Marajó enquanto Bolsonaro preso e militares estavam na PF. Damares cassada desmascarada e investida do Nikolas contra governo Lula não vai dar em nada", escreveu um perfil.

Outro internauta postou: "não é machismo nem misoginia. Mas a Damares é uma das pessoas mais odiosas que a direita produziu. Ela reúne tudo de ruim: misoginia, fundamentalismo religioso, violação de direitos de povos indígenas, mentiras pra se safar de ser cancelada. Vontade de vomitar. Damares cassada".

🇧🇷🔴🗣️ATENÇÃO #VozesProgressistas

🇧🇷🔴🗣️ATENÇÃO #VozesProgressistas

DeuRuim ação da extrema direita pra disseminar fake news sobre Marajó enqt BOLSONARO PRESO e militares estavam na PF. DAMARES CASSADA DESMASCARADA e investida do Nikolas contra governo Lula Ñ vai dar em nada. Vamos divulgar o CIDADANIA MARAJÓ👊 pic.twitter.com/v4lSIieJcr February 23, 2024





Entidade da Ilha do Marajó desmente fake news de Damares Alves sobre ped0f1lia

Damares Cassada já pic.twitter.com/vKV19o284t continua após o anúncio February 23, 2024

Não é machismo nem misoginia. Mas a Damares é uma das pessoas mais odiosas que a direita produziu. Ela reúne tudo de ruim: misoginia, fundamentalismo religioso, violação de direitos de povos indígenas, mentiras pra se safar de ser cancelada. Vontade de vomitar.

DAMARES CASSADA. pic.twitter.com/ldG6BfFvQv continua após o anúncio February 23, 2024

