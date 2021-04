Por falta de doses para 1ª aplicação, DF suspende vacinação no feriado

247 - O Distrito Federal suspendeu a vacinação contra covid-19 hoje e no domingo. Segundo a secretaria de Saúde, por não ter vacinas suficientes para aplicação da primeira dose, não havia justificativa para abertura de pontos de vacinação. A informação é do portal UOL.

Ontem o secretário de saúde do DF, Osnei Okumoto, garantiu que a vacinação iria ocorrer durante o feriado. No entanto, não foi o que ocorreu. No sábado, apenas para os idosos com 66 anos, que precisam tomar a segunda dose, três drive-thrus funcionarão.

