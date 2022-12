Por mais espaço na Esplanada, Rede diz que Marina é "cota pessoal" de Lula

Apoie o 247

ICL

247 - Para tentar cavar mais espaço na Esplanada dos Ministérios, a Rede tem defendido que a eventual nomeação de Marina Silva (Rede-SP) para um ministério no futuro governo Lula (PT) faria parte das indicações da "cota pessoal" do presidente diplomado, e não da cota partidária.

Líderes da Rede argumentam que as negociações para que a Marina assuma um ministério têm sido conduzidas diretamente entre ela e Lula, de acordo com Igor Gadelha, do Metrópoles.

A mesma tática foi utilizada pelo MDB e PSB para as escolhas de Simone Tebet - ainda não confirmada - e de Flávio Dino para ministérios no futuro governo. Nos dois casos, as siglas argumentavam que as indicações dos dois políticos faziam parte da "cota pessoal" de Lula, e não dos partidos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.