Por PEC dos Precatórios, Arthur Lira desiste de ir à COP26

Metrópoles - A PEC dos Precatórios fez o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), desistir de ir à COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em Glasgow, na Escócia.

Há duas semanas, como noticiou a coluna, o presidente da Câmara tinha avisado a deputados que pretendia liderar pessoalmente a comitiva de parlamentares da Casa no evento, que começou em 31 de outubro.

Lira, porém, mudou de ideia após perceber as dificuldades para aprovar a PEC, que abre espaço no teto de gastos para pagar o Auxílio Brasil de R$ 400 e para incrementar as emendas parlamentares em 2022.

