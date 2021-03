Posse de Queiroga como ministro da Saúde só deve ocorrer na quinta

247 - Apesar do Brasil estar caminhando para 300 mil mortes por Covid-19, o médico Marcelo Queiroga só deve ser empossado como ministro da Saúde na quinta-feira, 25 - 10 dias após ter sido indicado por Jair Bolsonaro para suceder o atual ministro, general Eduardo Pazuello.

Nesse caso, será a segunda vez que a posse de Queiroga será adiada. Primeiro, ela foi prevista para quinta-feira passada, dia 18. Agora, era para ocorrer nesta terça-feira, 23.

Bolsonaro quer foro privilegiado para Pazuello

A posse está sendo adiada porque Bolsonaro busca um cargo para dar a Pazuello. Ele quer mantê-lo em algum cargo com status de ministro, com foro privilegiado, temendo que se o general perder o foro um juiz de 1ª instância não irá perdoá-lo.

Bolsonaro quer garantir a Pazuello a prerrogativa de ser julgado apenas no Supremo Tribunal Federal (STF), pois há a preocupação de que ele seja julgado diante do desastre sanitário que tomou conta do país.

Por isso, Bolsonaro cogitou nomeá-lo como ministro do Meio Ambiente ou refundar o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio para colocá-lo.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.