'Possibilidade de centrão assumir Ministério da Saúde é nula', diz Randolfe

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede), em entrevista ao UOL, rechaçou a possibilidade de o Ministério da Saúde ser colocado sob controle do Centrão, como objeto de “barganha política” com o grupo político do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP).

"Acredito que a possibilidade disso se concretizar é nula. Essa possibilidade não existe. A saúde dilapidada e destruída como foi ao longo desses quatro anos não será objeto de barganha política", afirmou o senador.

"O presidente Lula disse para nós que uma das tarefas centrais do próximo período é a reconstrução das políticas de saúde pública. Para a reconstrução das políticas de saúde pública eu tenho certeza que não há espaço para que uma pasta tão importante e que foi tão destruída durante esse tempo seja objeto de barganha política", completou.

"A determinação do presidente é ter alguém para a área da saúde que reconstrua após a tragédia que ocorreu nesses quatro anos e levou, inclusive, 400 mil brasileiros à morte no meio da pandemia. A determinação e a diretriz é a reconstrução da saúde pública", finalizou.

