PP de Ciro Nogueira e Lira tem 27 deputados que querem ser da base de Lula na Câmara

Dos 47 deputados eleitos pelo PP, 27 querem se aproximar do novo governo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Progressistas (PP), do ministro Ciro Nogueira (PI), estima que cerca de 27 deputados da legenda têm a intenção de integrar a base do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Câmara, informa Guilherme Amado, do Metrópoles.

O PP, junto do Republicanos e do PL, partido de Jair Bolsonaro, foi uma importante peça de sustentação do atual governo. A legenda elegeu neste ano 47 deputados para a próxima legislatura.

"A projeção da bancada do PP foi passada para parlamentares que lideram a articulação política do PT no Congresso", diz a reportagem.

A maioria dos deputados simpatizantes de Lula são do Nordeste, região onde o petista tem muita força e o PP conseguiu a eleição de 20 nomes para a Câmara.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.