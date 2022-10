PP decide ir ao Conselho de Ética contra Janones; Ciro Nogueira alega ‘irresponsabilidade’ do deputado

A campanha de Bolsonaro já tentou derrubar os perfis do parlamentar nas redes sociais edit

Carta Capital - O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou que seu partido, o PP, decidiu apresentar ao Conselho de Ética da Câmara uma denúncia contra o deputado federal André Janones (Avante-MG), aliado de Lula (PT).

Nogueira acusou Janones de agir com “irresponsabilidade” e “inconsequência”. Ao jornal O Globo, afirmou acreditar na possibilidade de a denúncia prosperar. “Chegou a hora dos pares dele votarem se ele deve continuar com esse tipo de comportamento ou não”, argumentou.

No fim de semana, a campanha de Jair Bolsonaro (PL) protocolou uma ação no Tribunal Superior Eleitoral pela suspensão imediata das contas de Janones nas redes sociais até o fim do segundo turno, devido a uma suposta divulgação de informações falsas.

Leia a íntegra na Carta Capital.

