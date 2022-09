PP e União Brasil buscam fusão por mais poder no Congresso em 2023

O vice-presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, o ministro Ciro Nogueira (PP) e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), estão realizando as movimentações edit

247 - O PP e o União Brasil (fruto da fusão entre PSL e DEM) vão iniciar, na segunda-feira, 3, tratativas para avançar em uma fusão entre as siglas em busca de ampliar seu poder no Congresso, informou a coluna de Andréia Sadi no g1 .

Segundo a jornalista, o objetivo é criar uma superbancada na Câmara dos Deputados um dia depois do 1º turno. Atualmente, o PP tem 58 deputados e o União Brasil, 51.

Sadi informa que o vice-presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), estão realizando a movimentação.

“Se a fusão acontecer, a ideia de lideranças dos partidos é de que a nova sigla tenha cerca de 120 deputados – ou seja, provavelmente a maior bancada da Casa. Hoje, a maior bancada é a do PL, com 76 deputados”, destaca a jornalista.

