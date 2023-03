Praça dos Três Poderes tem esquema de segurança em meio a temores sobre reação de bolsonaristas na chegada de seu líder

Apoie o 247

247 - A Praça dos Três Poderes em Brasília teve a segurança reforçada nesta quarta-feira (29), véspera do retorno de Jair Bolsonaro (PL) à capital federal após longa estadia nos Estados Unidos, informa a revista Carta Capital. O local foi palco dos atentados terroristas de apoiadores de Bolsonaro no 8/1, e teme-se que, na chegada do ex-mandatário, possa ocorrer algo parecido.

No Palácio do Planalto, além da segurança rotineira, há a presença de militares logo na entrada do prédio. A sede do Executivo, assim como o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso, contam com grades para controlar o acesso de servidores e visitantes. No STF há ainda um ônibus com policiais, segundo a publicação.

A Esplanada dos Ministérios deve ficar fechada para carros a partir das 23h59 desta quarta-feira.

Bolsonaro, que já fez seu check-in antecipado, pousa em Brasília pela manhã de quinta-feira (30) e, do aeroporto, deve ir para a sede do PL. Segundo a sigla, o ex-capitão não deve se pronunciar oficialmente.

