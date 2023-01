Prefeita renuncia e diz que motivo é a volta de Lula à Presidência da República

"Não tenho forças", disse Carmelinda Leal Martines Coelho (União Brasil), prefeita do município de Carlinda (MT), a cerca de 750 km de Cuiabá edit

247 - A prefeita do município de Carlinda (MT), Carmelinda Leal Martines Coelho (União Brasil), apresentou nesta terça-feira (3), à Câmara Municipal, uma carta de renúncia. O motivo foi o início do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração foi publicada no portal Uol.

"Minhas convicções políticas me colocaram na contramão da Administração que se inicia no dia 01/01/2023 pelo novo Presidente da República, e, por isso, não tenho forças para continuar dando o melhor de mim a frente do Poder Executivo Municipal", disse.

"Minhas lutas, incansáveis, duradouras e vitoriosas, poderão se tornar doloridas e dotadas de consequências prejudiciais a toda população, justamente pelo desalinho que nutro com o novo presidente", complementou.

