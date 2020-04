Presidência decreta sigilo e não libera testes de Bolsonaro para covid-19

247 - Depois de receber requerimento via Lei de Acesso à Informação (LAI), a Presidência da República classificou como "sigilosos" os testes que Jair Bolsonaro fez para detectar se tinha sido contaminado pela covid-19.

A reportagem do portal Uol destaca que "no começo do mês passado, o presidente viajou para os Estados Unidos com sua comitiva. No grupo, ao menos 25 pessoas foram infectadas pelo coronavírus. Bolsonaro, por sua vez, nega que tenha sido infectado porém, se recusa a mostrar o resultado dos exames que teriam dado negativo."

A matéria ainda acrescenta que "em seu pedido, o Uol justificou que a informação de realização do exame é pública e foi divulgada pelo próprio presidente. A Secretaria Especial de Comunicação Social da Secretaria de Governo da Presidência da República (Secom) negou o pedido baseada na legislação que regula o acesso a informações pública (Lei 12.527/2011), conforme mostrou a reportagem do portal. "As informações individualizadas sobre o assunto dizem respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas", disse a Secom."

