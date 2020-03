Presidente da Anvisa acompanhou e filmou Bolsonaro em ato de Brasília

Antonio Barra Torres esteve ao lado de Jair Bolsonaro neste domingo (15) enquanto ele cumprimentava apoiadores, atitude que contraria recomendações do Ministério da Saúde para evitar a proliferação do coronavírus edit

Revista Fórum - O médico e presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, acompanhou o presidente Jair Bolsonaro no ato deste domingo (15) no Palácio do Planalto, em Brasília. Torres esteve ao lado do ex-capitão enquanto ele cumprimentava apoiadores, atitude que contraria recomendações do Ministério da Saúde para evitar a proliferação do coronavírus.

O presidente da Anvisa ainda filmou Bolsonaro enquanto ele cumprimentava o público com as mãos. A presença e atitude de Torres chocou autoridades da área da saúde, já que tira o crédito das recomendações contra o coronavírus.

A recomendação para Bolsonaro era permanecer em isolamento até a próxima quarta-feira (18), quando será feito um segundo teste para a doença. O presidente esteve com ao menos seis pessoas que contraíram o vírus, como o secretário de Comunicação do governo, Fabio Wajngarten, e a advogada de Bolsonaro e tesoureira do Aliança pelo Brasil, Karina Kufa.

Continue lendo na Revista Fórum.