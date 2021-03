Presidente da CMO diz que relatório do Orçamento irá destinar R$ 1 bi para compra de vacinas

247 - A presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional, deputada Flávia Arruda (PL-DF), disse que o relatório referente ao Orçamento deste contém a destinação de R$ 1 bilhão para a aquisição de vacinas contra a Covid-19. De acordo com reportagem do Metrópoles, o texto deverá começar a ser votado na quarta-feira (24).

“Por conta da ação orçamentária que criei como presidente – a 2F01 –, foi colocado a mais a mais, de emendas de bancada e individuais, quase R$ 1 bilhão só para vacinação. Criei a 2f01 para poder destinar recursos só para vacina, que é o nosso maior foco e é a minha maior preocupação e o que eu tenho me dedicado: vacina, vacina e vacina. Não adianta falar em retomada econômica, social, geração de empregos enquanto não tivermos as pessoas vacinadas”, disse a parlamentar

Ainda segundo ela, um total de R$ 14,5 bilhões do Orçamento deveráser remanejado para a Saúde, sendo R$ 2,5 bilhões específicos para o enfrentamento da pandemia. O restante do valor é composto por emendas de bancadas e individuais impositivas para a saúde.

