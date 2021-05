Presidente da CPI da Covid, Omar Aziz diz que Bolsonaro "brinca como se estivéssemos numa palhaçada"

Presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD), afirmou que Jair Bolsonaro “brinca como se estivéssemos numa palhaçada” ao responder uma pergunta sobre as ameaças do presidente à Zona Franca de Manaus edit

Fórum - Em entrevista ao grupo Prerrogativas, transmitida pelas redes sociais em parceira com a TV Fórum neste sábado (22), o presidente da CPI do Genocídio, Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que Jair Bolsonaro (Sem partido) “brinca como se estivéssemos numa palhaçada” ao responder uma pergunta sobre as ameaças do presidente à Zona Franca de Manaus, feitas na live da última quinta-feira (20), em retaliação ao trabalho que ele vem desenvolvendo frente à comissão.

“Na live de quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, em um momento em que o país chega às 400 mil mortes… Aí na live, ele diz: aquele cara de nove dedos, aquele Moro, aquela mulher que está ali, não sei o que e tal. Brincando como se estivéssemos vivendo numa palhaçada. Ai ele não ingenuamente – porque tudo que ele faz é premeditado – disse: esse senador ai, Omar, fala muito, Eduardo Braga [senador do MDB-AM], imagine se Manaus não tivesse Zona Franca”, disse Aziz.

