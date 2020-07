Presidente da Fundação Palmares chama ativistas do Black Lives Matter de "criminosos"

A declaração de Sérgio Camargo, no Twitter, foi feita em repercussão à retirada da estátua da ativista Jen Reid em Bristol edit

Revista Fórum - Sérgio Camargo, o polêmico presidente da Fundação Palmares, fez uma publicação em seu Twitter nesta quinta-feira (16) afirmando que todos os militantes do movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam, em português) são criminosos.

“Nenhum militante do Black Lives Matter deve receber homenagem de qualquer tipo. São TODOS criminosos!”, escreveu o bolsonarista ao comentar sobre a remoção da estátua de ativista Jen Reid, que foi erguida em Bristol no lugar de um monumento de Edward Colston, traficante de escravos do século XVII.

Em mensagem publicada horas antes, Camargo afirmou que o Black Lives Matter – que explodiu após a morte de George Floyd por um policial branco – é um “movimento de extrema esquerda que promove saques, depredações e assassinatos”. Ele ainda afirmou que os negros eram “sócios da escravidão” e “capturavam e vendiam pretos para europeus na costa da África”, informação questionada por historiadores.

