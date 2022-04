Presidente do FNDE diz à CGU que pastor fez insinuações de propina

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Lopes da Ponte, afirmou à Controladoria-Geral da União (CGU) que o pastor Arilton Moura fez "insinuações" de pagamento de propina durante encontros entre os dois no ano passado.

"As insinuações do sr. Arilton nunca trataram de números, mas sim de frases como 'me ajude que eu te ajudo'", disse Ponte em depoimento prestado aos auditores do governo federal em outubro do ano passado. O relato foi publicado pelo jornal Folha de S.Paulo.

Quando era ministro da Educação, Milton Ribeiro afirmou que o governo prioriza, na liberação de verba, prefeituras com pedidos negociados por dois pastores (sem cargo na gestão federal) - um deles foi Arilton Moura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Weintraub: Bolsonaro me deu ordem para entregar o FNDE ao Centrão (vídeo)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente do FNDE afirmou à CGU que o primeiro contado com o pastor aconteceu em fevereiro do ano passado e que ele se apresentou "por meio do MEC [Ministério da Educação]".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O dirigente disse que a relação sempre foi "burocrática e institucional" e que "nunca deixou prosperar as insinuações".

Ponte chegou ao cargo por indicação do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, de quem foi chefe de gabinete.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE