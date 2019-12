Presidente do FNDE é demitido quatro meses após nomeação

Exoneração pegou de surpresa o próprio titular do cargo, Rodrigo Sérgio Dias, que disse que não havia sido avisado que deixaria o cargo e que ficou sabendo depois da publicação do ato, ocorrida em edição extra do Diário Oficial nesta terça-feira edit

247 - O presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Rodrigo Sérgio Dias, foi exonerado do cargo na noite desta terça-feira, 23, pelo Ministério da Educação. O nome dele foi uma indicação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e tinha apoio de parlamentares do chamado centrão.

Essa é a segunda troca neste cargo no governo Jair Bolsonaro e pegou de surpresa o próprio titular do cargo, que disse à Folha de S. Paulo que não havia sido avisado que seria exonerado e que ficou sabendo depois da publicação do ato, ocorrida em edição extra do Diário Oficial nesta terça.

Em nota, o MEC afirmou que "a escolha do nome se deu pelo perfil técnico". Na mesma edição foi nomeada para a presidência do FNDE Karine Silva dos Santos, concursada do próprio fundo e que estava à frente Diretoria de Ações Educacionais.