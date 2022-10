Presidente do PL pede que eleitores fiquem nas seções

De acordo com o dirigente, as pessoas podem fiscalizar o processo de apuração de suas seções eleitorais edit

247 - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, gravou nesta sexta-feira (28) um vídeo convidando eleitores a continuarem nas seções eleitorais de suas cidades após votar. De acordo com o dirigente, as pessoas podem fiscalizar o processo de apuração de suas seções eleitorais. O site do PL, partido de Jair Bolsonaro, tem um formulário para cadastro como Fiscal Voluntário das urnas eletrônicas. A informação foi publicada nesta sexta pela coluna de Guilherme Amado.

Partidos de oposição e setores progressistas da sociedade denunciam publicamente a possibilidade de haver tentativa de golpe se Bolsonaro for derrotado no próximo domingo (30).

O dirigente do PL pediu que deputados de cada estado organizem com os eleitores como essa fiscalização será feita. "Nós já tiramos a diferença do primeiro turno de 6 milhões de votos. E agora? Peço para que vocês fiscalizem as seções de cada colégio eleitoral do país", afirmou.

Um site chamado "Fiscais do mito", que tinha a mesma intenção de Costa Neto, deixou de funcionar na última quarta-feira (26) após determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

