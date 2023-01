Presidente interina do CFM comemorou o terrorismo bolsonarista: "perdeu Mané"

Apoie o 247

247 - A presidente interina do Conselho Federal de Medicina (CFM), Rosylane Nascimento das Mercês Rocha postou vídeos do momento em que os terroristas bolsonaristas invadiram o Congresso, no último domingo (8).

"Agora vai", disse uma legenda na foto em uma postagem da bolsonarista. Ela também compartilhou uma imagem da escultura Justiça, localizada em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF). "Perdeu mané", disse uma frase na rede social de Rosylane.

Em nota enviada ao jornal Correio Brazileinse, o CFM criticou os atos extremistas ocorridos na Praça dos Três Poderes. "O Conselho Federal de Medicina (CFM) manifesta publicamente seu repúdio aos atos violentos praticados no dia 8 de janeiro (domingo), em Brasília (DF), com as invasões dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF). Neste momento, o CFM reitera a necessidade de que todos, população e as autoridades, observem as determinações legais, contribuindo com a construção de um ambiente favorável ao Estado Democrático de Direito".

Foto: Reprodução (Instagram)





