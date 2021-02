Presidentes da Câmara e Senado defendem auxílio emergencial e Guedes fala em medidas 'sem efeito fiscal'

247 com Metrópoles - O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu nesta quinta-feira (4) com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para debater a retomada do auxílio emergencial e a reforma tributária.

Na saída do encontro, Guedes não falou em novo auxílio emergencial e se disse “esperançoso e até confiante” na retomada da agenda de reformas. Ele defendeu a vacinação em massa e a proteção dos mais vulneráveis, mas com “medidas sem efeito fiscal, como a antecipação do 13º”.

