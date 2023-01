Preso pela PF recebeu R$ 150 mil do PL, partido de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - Conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros, Ramiro Alves Da Rocha Cruz Junior recebeu R$ 150 mil do PL, partido de Jair Bolsonaro (PL), para sua campanha a deputado federal pelo estado de São Paulo. A informação foi publicada nesta sexta-feira (20) pela coluna de Ancelmo Goes.

O caminhoneiro foi preso nesta sexta-feira (20) após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A Polícia Federal apura o envolvimento de bolsonaristas nos atos golpistas em Brasília (DF), no último dia 8, onde apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Planalto e o STF.

De acordo com a Justiça Eleitoral, o bolsonarista recebeu dois repasses de dinheiro do fundo especial do PL, num total de R$ 150 mil. O diretório do partido no estado de São Paulo também ajudou na campanha com R$ 1.431,42. Ramiro teve apenas 4.552 votos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.