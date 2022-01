Pressionada para deixar o cargo, Flávia Arruda não vai "esticar a corda"

Apoie o 247

ICL

Por Igor Gadelha, Metrópoles - Alvo da vez de alguns líderes partidários da Câmara, a ministra Flávia Arruda definiu com aliados e auxiliares a estratégia para lidar com a pressão desses parlamentares por sua demissão da Secretaria de Governo, ministério do Palácio do Planalto responsável pela articulação política.

Segundo auxiliares, Flávia não pretende responder publicamente os deputados. A avaliação no entorno da ministra é de que não vale a pena ela “esticar a corda”, pois a pressão pela demissão estaria vindo de um único líder que não teria tido uma demanda política “individual” atendida pelo governo.

O líder a que esses auxiliares se referem é Hugo Motta (PB), que liderou a bancada do Republicanos na Câmara em 2021.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE