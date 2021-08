Pressionado, governo Bolsonaro reavalia exibição de tanques em Brasília, diz jornalista

Segundo reportagem do Caio Junqueira, na CNN, o governo Jair Bolsonaro estaria “pressionado pela repercussão negativa e pela divisão aberta no governo e nas Forças Armadas” edit

247 - O governo Jair Bolsonaro está reavaliando a exibição de tanques blindados prevista para a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, na manhã desta terça-feira, 10, segundo reportagem de Caio Junqueira, na CNN. O governo estaria “pressionado pela repercussão negativa e pela divisão aberta no governo e nas Forças Armadas”.

O ato está marcado para ocorrer no mesmo dia da votação da PEC do Voto Impresso no Congresso, pauta defendida por Bolsonaro para as eleições de 2022.

“Na ala política, há uma percepção de que o evento é desnecessário e que houve falta de sensibilidade, tendo em vista a alta tensão em que se encontra o conflito entre as cúpulas do Executivo e do Judiciário e as declarações constantes de Bolsonaro de que não haverá eleições e de que poderá usar algo fora das quatro linhas da Constituição”, diz a CNN.

“Já os militares do governo se esforçam para minimizar o evento e tratá-lo como algo normal e sem qualquer relação com o fato de ele ocorrer no mesmo dia em que a PEC do voto impresso será votada pela Câmara dos Deputados”, continua.

“No STF, chegou a ser feita uma checagem na legislação para verificar se ela permitia tanques pela rua sem ser data comemorativa. A ideia era interpretar se haveria desvio de finalidade das tropas, mas concluiu-se que se tratava de um factóide do presidente”, destaca.

