PRF intercepta 55 ônibus de terroristas bolsonaristas

247 - Um balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostra que 55 ônibus que conduziam terroristas bolsonaristas que participaram dos atos golpistas em Brasília, no domingo (8), foram interceptados pela corporação. As apreensões aconteceram no Distrito Federal, em Goiás, Minas Gerais, São Paulo e no Paraná.

A PRF informou, ainda, que a interceptação só foi possível graças ao posicionamento estratégico de agentes em um “cinturão viário” que compreende as principais rodovias de acesso à capital federal.

“Em todas as ocorrências, os passageiros são identificados e conduzidos para unidades da Polícia Federal. Os veículos abordados e itens apreendidos são encaminhados aos órgãos responsáveis pelas investigações, e ficam à disposição da justiça”,destaca a reportagem do Metrópoles .

A PRF alerta que o Ministério da Justiça e Segurança Pública disponibilizou o e-mail [email protected] para receber informações sobre pessoas e veículos que participaram dos atos antidemocráticos no último domingo. Em caso de emergências e denúncias em rodovias federais, o telefone da Polícia Rodoviária Federal é o 191.

