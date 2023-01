Primeira mulher no cargo, Maria Laura da Rocha assume secretaria-geral do Ministério de Relações Exteriores

Apoie o 247

247 — Maria Laura da Rocha assumiu o comando da secretaria-geral do Ministério de Relações Exteriores em solenidade realizada nesta quarta-feira, 4, no Palácio do Itamaraty, em Brasília, sendo a primeira mulher a ocupar o posto. O cargo de secretário-geral é segundo mais importante do Itamaraty.

Rocha afirmou que é preciso aumentar o número de mulheres e de negros na carreira diplomática e em postos de chefia. “Vamos cuidar para que o Itamaraty seja um ator engajado, em parceria com outros órgãos e com a sociedade civil, para ampliar o número de mulheres, negras e negros, pessoas menos favorecidas e candidatos de todas as regiões do país recrutados para as nossas carreiras”.

Segundo ela, a diplomacia “precisa refletir cada vez mais a cara do Brasil”. Ela também anunciou a intenção de recriar o Comitê de Raça e Gênero, que foi extinto no governo anterior. “É um primeiro passo importante para que essas questões se tornem realmente transversais no governo, para que o Itamaraty, instituição pioneira na ação afirmativa para ampliar a representação regional e para apoiar as brasileiras e brasileiros negras e negros no ingresso na carreira, continue na vanguarda dessa causa”.

