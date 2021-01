Primeiro bebê de 2021 nasce em hospital do DF

Ravi Pinheiro veio ao mundo à 1h49 desta sexta-feira (1º/1), no Hospital de Santa Maria. Ele é o terceiro filho de Jeisy Pinheiro edit

Ana Karolline Rodrigues, Metrópoles - O primeiro bebê nascido em 2021 em uma das unidades administradas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) é Ravi Garreto Pinheiro. Saudável, com idade gestacional de 34 semanas e três dias, ele veio ao mundo à 1h49 desta sexta-feira (1º/1), pesando 2,460 kg e medindo 44 cm.

Nascido de parto normal no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), Ravi é o terceiro filho da dona de casa Jeisy Silva Garreto Pinheiro, de 33 anos.

De acordo com a mãe, as dores começaram por volta das 21h da quinta-feira (31/12), véspera de Ano-Novo, e se intensificaram perto das 23h. Por volta da 0h30 do primeiro dia deste ano, Jeisy foi encaminhada ao hospital.

