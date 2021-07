Primo de Brilhante Ustra é contratado pelo GSI como Auxiliar Técnico Militar

Primo do ex-coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, Marcelo Ustra da Silva Soares ocupará um cargo no órgão chefiado pelo ministro Augusto Heleno, que também é general edit

247 - Um primo do ex-coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra foi nomeado em janeiro deste ano como Auxiliar Técnico Militar no Gabinete de Segurança Institucional (GSI), órgão chefiado pelo ministro Augusto Heleno, que também é general.

De acordo com a coluna de Guilherme Amado, Marcelo Ustra da Silva Soares é major do exército e bisneto de Celanira Martins Ustra, avó de Brilhante Ustra.

Marcelo afirmou que “a nomeação não tem absolutamente nada a ver com indicação, com família. É uma nomeação de um plano normal de seleção dentro do Exército”.

O coronel já foi exaltado em várias ocasiões pelo clã presidencial. Em 2016, por exemplo, o então deputado Jair Bolsonaro dedicou seu voto ao ex-coronel quando o parlamentar declarava posição favorável ao golpe contra a então presidenta Dilma Rousseff.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.