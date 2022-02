Procurador pede que MPF tome providências sobre vazamento por Bia Kicis de dados pessoas de médicos

Apoie o 247

247 - Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Carlos Vilhena, deu prosseguimento ao pedido do Psol cobrando investigação sobre o vazamento de dados pessoais de médicos favoráveis à vacinação infantil pela deputada federal Bia Kicis (PSL-DF). A informação é da jornalista Bela Megale, no Globo.

>>> Dados pessoais de médicos pró-vacina vazam e são compartilhados pela deputada Bia Kicis em grupos de WhatsApp

Em documento encaminhado ao Ministério Público Federal do Distrito Federal e à Assessoria Criminal Extrajudicial (ACE) do gabinete do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, Vilhena pede que os órgãos tomem “providências cabíveis no âmbito cível, especificamente quanto ao possível ato de improbidade administrativa e ao vazamento de dados praticados pelo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e pela Deputada Federal Bia Kicis”.

Queiroga é citado em razão do fato de que os dados estavam em posse do Ministério da Saúde.

O material vazado pela deputada foi replicado em redes sociais por grupos contrários à imunização.

