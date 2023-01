Procuradores pedem a Aras que represente contra Bolsonaro

De acordo com a petição, Jair Bolsonaro tenta estimular as pessoas a terem "desconfiança quanto à confiabilidade" do sistema eleitoral edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um total de 79 procuradores pediu ao procurador-geral da República, Augusto Aras, que denuncie Jair Bolsonaro (PL-RJ). De acordo com a petição, ex-chefe do Executivo federal tenta estimular as pessoas a terem "desconfiança quanto à confiabilidade" do sistema eleitoral. A informação foi publicada nesta quinta-feira (12) pela coluna de Juliana Dal Piva.

Promotores destacaram um vídeo postado nas redes do ex-ocupante do Planalto nesta semana, e apagado três horas depois.

>>> Minuta golpista encontrada na casa de Anderson Torres foi escrita à mão

"O vídeo mostraria um trecho de uma entrevista de um procurador do estado do Mato Grosso do Sul, em que este defende que a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria sido fraudada e que o voto eletrônico não seria confiável", afirmaram.

Procuradores reforçaram que, no vídeo, "o referido servidor alega que 'Lula não foi eleito pelo povo, ele foi escolhido e eleito pelo STF e TSE', e que 'Lula não foi eleito pelo povo brasileiro". "Lula foi escolhido pelo serviço eleitoral, pelos ministros do STF e pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral'".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.