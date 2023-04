Procuradoria desiste de arquivar inquérito contra Jorge Kajuru e denuncia senador

A vice-procuradora Lindôra Araújo afirmou que "denunciando agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra objetiva do ofendido". PGR também pediu a prisão de Sergio Moro edit

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) desistiu de arquivar um inquérito aberto com o objetivo de apurar se o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) por declarações contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes. O órgão denunciou o parlamentar por crime de calúnia.

Em sua decisão, a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, afirmou que "denunciando agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra objetiva do ofendido, tentando descredibilizar a sua atuação como magistrado da mais alta Corte do país”.

>>> PGR pede prisão de Moro por dizer que Gilmar Mendes venderia sentenças

O parlamentar chamou Gilmar de "corrupto", durante entrevista à Rádio Bandeirantes, em 17 de março de 2019. "Nós queremos saber como você tem R$ 20 milhões de patrimônio. De onde você tirou esse patrimônio? De Mega-sena? De herança? Você tirou de quem, Gilmar Mendes? Foram das sentenças que você vendeu, seu canalha", afirmou Kajuru.

Em agosto de 2020, Kajuru disse na Rádio Jovem Pan que palestras ministradas por Mendes seriam “vendas de sentença”. “O Gilmar Mendes não é o único. Não tem ninguém lá pior do que ele, ele é de quinta categoria, ele é realmente assim de você chegar e colocar … colocar de pé, tipo assim, para mostrar quem que roubou, quem que foi mais canalha, você faz uma fila, é claro que o primeiro nome é o dele, vai ser o mais citado, o mais comentado”, disse o parlamentar.

