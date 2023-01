Procuradoria do DF aponta falha das forças de segurança e cobra explicações após atos terroristas de bolsonaristas

Apoie o 247

247 - A Procuradoria da República do Distrito Federal (PR-DF) considera que houve falha na integração entre as forças de segurança pública em Brasília durante a invasão terrorista das sedes dos Três Poderes no último domingo (8). A PR-DF cobrou explicações dos órgãos que deveriam ter impedido a depredação das sedes dos três poderes.

Além da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e da cúpula da Polícia Militar, também foram notificados o Comando Militar do Planalto e a Superintendência da Polícia Federal no DF, informa o Valor Econômico.

A procuradora da República Luciana Loureira argumentou que esses órgãos já haviam recebido do Ministério Público uma recomendação de atuarem em conjunto após os atos de terrorismo do dia 12 de dezembro de 2022, quando bolsonaristas tentaram invadir a sede da PF e atearam fogo em veículos em Brasília.

No entanto, apontou Loureira, isso não se confirmou no domingo.

"Diante do quadro de absoluta exposição e fragilidade na segurança das sedes dos poderes constituídos, que o triste episódio escancarou, é de se concluir que a integração entre as forças de segurança pública, reportada nas respostas à recomendação desta Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, não funcionou a contento, sendo, pois, necessário, buscar explicações desses órgãos quanto aos fatos, sobretudo quanto à suposta omissão ou leniência da atuação em face dos movimentos antidemocráticos que, em sua escalada desde o início de novembro de 2022, redundaram nos ataques de 08 de janeiro de 2023", escreveu.

