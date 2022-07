Procuradoria pede inquérito sobre ataque a carro de juiz que prendeu Milton Ribeiro

No início da tarde da última quinta-feira, 7, o carro do do juiz Renato Borelli foi atingido por fezes de animais, ovos e terra edit

247 - A Procuradoria da República no Distrito Federal solicitou à Polícia Federal a abertura de inquérito policial para investigar o ataque ao carro do juiz da 15ª Vara Federal de Brasília Renato Borelli, que expediu a ordem de prisão contra o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, no contexto do Bolsolão do MEC.

No início da tarde da última quinta-feira, 7, o carro do magistrado foi atingido por fezes de animais, ovos e terra. Ele não se feriu.

Em nota de repúdio publicada no último fim de semana, a Procuradoria afirmou que os autores do ataque “colocam em risco a liberdade necessária para o desempenho da função jurisdicional”.

A PF já havia aberto, na última sexta-feira, 8, um inquérito para investigar ameaças de bolsonaristas contra Borelli nas redes sociais.

