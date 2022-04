Professor agride aluno em escola pública do Distrito Federal: “seu merd*” (vídeo)

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Alunos de uma escola pública do Distrito Federal denunciaram atitudes agressivas de um professor com estudantes dentro de sala de aula. Em vídeo, o docente aparece irritado e xingando um dos adolescentes. “Não mexe aí de novo, seu merda”, diz ele.

A gravação teria sido feita em uma turma do 7º ano do Centro de Ensino Fundamental 504 de Samambaia Sul. O Metrópoles não conseguiu confirmar a data do ocorrido.

De acordo com os alunos, o professor também é policial militar e, na mesma oportunidade, teria xingado o estudante de “filho da put*”, mas o momento não foi filmado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE