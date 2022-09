Professor é encontrado carbonizado dentro do próprio carro no DF após sair para comprar figurinhas da Copa

O corpo do professor foi encontrado carbonizado dentro do porta-malas de um carro, às margens da rodovia DF-001 edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga as circunstâncias da morte de Raphael Seiti Miura Monforte (foto em destaque), 36 anos, diretor do Centro de Ensino Fundamental (CEF) Miguel Arcanjo, em São Sebastião. A reportagem é do portal Metrópoles.

O corpo do professor foi encontrado carbonizado dentro do porta-malas de um carro, às margens da rodovia DF-001, nessa quarta-feira (7). Testemunhas que passavam pelo local, na região de Santa Maria, no momento em que o veículo pegava fogo disseram ouvir gritos de socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado, extinguiu as chamas e localizou o cadáver. O caso é investigado pela 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul).

Devido ao grau das queimaduras, a PCDF ainda realizará exames periciais para confirmar, oficialmente, a identidade da vítima. Entretanto, objetos pessoais e documentos localizados na cena do crime reforçam tratar-se de Raphael Monforte.

Familiares e amigos também reconheceram o carro do professor. Uma versão preliminar do laudo cadavérico deve ser concluída nos próximos dias. Os investigadores também se preparam para ouvir depoimentos e confirmar informações colhidas na data do crime.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.