Projeto de Frota proíbe eleitor de votar nas eleições sem comprovante de vacina

Apoie o 247

ICL

Fórum - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) apresentou nesta quarta-feira (2), dia em o ano legislativo foi aberto no Congresso Nacional, um projeto de lei que visa tornar a apresentação de comprovante vacinal contra a Covid-19 obrigatória para votar nas eleições deste ano.

O PL nº 27/2022 deve irritar os bolsonaristas e o próprio governo Bolsonaro, antigos aliados de Frota, que se colocam contra a adoção do passaporte da vacina, medida que vem sendo encampada por inúmeras prefeituras e governos estaduais Brasil afora.

Na justificativa do projeto, Frota argumenta que “a vacinação é a forma mais eficaz de frear a contaminação e o surgimento de novas variantes do coronavírus. Apenas a imunização em massa protege todas as pessoas da comunidade e diminui o risco de contágio”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE